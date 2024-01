Milan, Giroud: “Non diamo lo scudetto per perso. Non so cosa accadrà per il mio futuro”

Lunga intervista del centravanti francese alla Gazzetta dello Sport. Questa stagione il bomber del Milan ha già segnato 11 volte, e non sembra aver intenzione di fermarsi. “Si può sempre migliorare, è una questione di volontà. Posso essere un buon esempio per i giovani”. Commenta così la sua maturazione infinita, visto che a settembre farà 38 anni. “Sono dove vorrei essere: a Milano sto benissimo, ho ricevuto un’accoglienza incredibile e con Pioli c’è un ottimo rapporto“. Continuando sul suo rapporto col tecnico dichiara: “Gli ho dato il mio sostegno anche nei momenti più difficili. Abbiamo un rapporto di fiducia reciproca, io do sempre il massimo e lui lo sa”.

Il futuro di Olivier

A giugno scade il suo contratto con il diavolo, e a proposito dice: “Non so cosa accadrà in futuro. Ho una storia d’amore con questa maglia. Non abbiamo ancora parlato di rinnovo, ma lo faremo sicuramente. Ora pensiamo agli obiettivi della squadra. A fine stagione deciderò da calciatore e da padre di famiglia“. Alla possibilità che i rossoneri gli affianchino un giovane attaccante risponde: “Non sarebbe un problema, non ho paura della concorrenza. È uno stimolo per fare ancora meglio”.

L’Ibrahimovic dirigente

Sul ritorno di Zlatan come consigliere afferma: “Ibra è il link tra RedBird e la squadra. È qui per aiutarci sull’approccio mentale e sulle motivazioni. Mi dà molti consigli, vuole che io sia il leader di questa squadra.

Obiettivi

Per quanto riguarda i traguardi personali, l’ex Arsenal e Chelsea non si pone limiti: “Non penso troppo al numero di gol, ma mi piacerebbe arrivare in doppia cifra anche negli assist”. Sulla possibilità di rientrare nella lotta scudetto spiega: “Inter e Juventus stanno facendo una grande stagione, ma noi non molliamo. Dobbiamo guardare di partita in partita, e ad aprile incontreremo entrambe. Se guadagniamo qualche punto le cose cambiano. Vincere l’Europa League? Siamo tra i favoriti. Vogliamo provare a vincerla, dato che manca nella bacheca del club”.