Milan, il difensore prepara il rientro in campo | Esulta Pioli

La difesa del Milan è in una situazione grave basti pensare agli infortuni di Kalulu, Tomori ed infine di Thiaw. Per quanto riguarda il centrale tedesco potrebbero esserci presto delle novità. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore tornerà ad allenarsi con i compagni tra una ventina di giorni.

Milan, i tempi di recupero degli infortunati

Se per Thiaw ci vuole ancora un mese circa prima che possa rientrare in campo, sia per Tomori che per Kalulu sarà necessario attendere un po’ di più. È chiaro che questo si intreccia con l’ultima settimana di mercato. Tuttavia, la situazione non è facile. Con l’abolizione del decreto crescita, gli investimenti devono essere bassi e le operazioni potrebbero essere fatte in prestito.