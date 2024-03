Osasuna-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

In casa dell’Osasuna arriva il Real Madrid. Blancos con la difesa a quattro con Rudiger e Nacho al centro, supportati da Vasquez e Mendy sulle fasce. In mezzo al campo Valverde, Kross e Modric. In avanti Rodrygo e Vinicius supportati da Bellingham.

Osasuna-Real Madrid, le probabili formazioni:

OSASUNA (3-5-2): Herrera; Garcia, Catena, Herrando; Areso, Mocayola, Torro, Oroz, Mojica; Garcia, Budimir. All. Arrasate.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.