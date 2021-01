Pacers, terminata con successo l’operazione di Caris LeVert

Si è conclusa con successo l’operazione cui Caris LeVert si è sottoposto per la rimozione di un carcinoma dal rene sinistro, ora gli Indiana Pacers ne aspetteranno il pieno recupero senza alcuna tabella di marcia prestabilita.

Arrivato ad Indiana dai Brooklyn Nets nell’ambito della mega trade di James Harden, è stato proprio durante le visite mediche di rito con la nuova franchigia che il giocatore è venuto a conoscenza della massa sviluppatasi all’interno del suo rene.

Arrivati ad un momento di non reversibilità dell’affare, i Pacers si sono dovuti accontentare di un compenso in denaro e di un’ulteriore seconda scelta futura al Draft. Ormai privatisi di Victor Oladipo, saranno così costretti ad attendere per il rientro a pieno regime di LeVert per ricoprire nuovamente il ruolo di guardia titolare. Al momento a casa Pacers anche TJ Warren è fermo a tempo indeterminato, mentre la squadra continua a viaggiare su ritmi tutto sommato positivi, in attesa di recuperare i propri infortunati.