Padova: stagione finita per Papu Gomez, che verrà operato a Pisa

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Il Calcio Padova comunica che il calciatore Alejandro Gomez, a causa del persistere della sintomatologia dolorosa alla caviglia destra, risultata refrattaria ai trattamenti conservativi finora intrapresi, è stato sottoposto a nuovi approfondimenti clinico-strumentali. Il responsabile dell’area medica biancoscudata, il Dott. Luigi Munari, ha presentato e discusso gli esiti delle indagini con il Prof. Nick van Dijk, luminare di fama internazionale nel campo della chirurgia di caviglia e piede. All’esito del consulto, è stato concordato un approccio chirurgico per la risoluzione definitiva del quadro clinico. Il Prof. Van Dijk, che in passato aveva già operato con successo il calciatore per una patologia analoga alla caviglia sinistra, ha consigliato un intervento di pulizia mediante artroscopia. L’operazione si svolgerà il prossimo 13 aprile a Pisa, presso la Casa di Cura San Rossore. L’intervento sarà eseguito dal Prof. Van Dijk in collaborazione con la Dott.ssa Giulia Favilli, specialista in chirurgia del piede e della caviglia.

Il Calcio Padova fornirà ulteriori aggiornamenti sui tempi di recupero e sul percorso riabilitativo post-operatorio a seguito dell’intervento.