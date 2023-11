Eugenio Corini ad un passo dall’esonero

LA sconfitta interna contro il Cittadella ha messo in dubbio la permanenza di Corini sulla panchina del Palermo. Al termine della partita all’esterno del Barbera un gruppo di tifosi ha apertamente contestato Corini chiedendone l’esonero.

In pole per la sostituzione dell’ex Brescia, c’è Luca D’Angelo, ex allenatore del Pisa cercato settimana scorsa anche dal Brescia. D’Angelo in caso di risposta positiva dovrà prima rescindere il contratto che lo lega al Pisa.