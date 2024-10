Pallone d’oro femminile, serata storica per il calcio italiano: ventisettesima Manuela Giugliano. Vince Aitana Bonmatí

Dominio assoluto per la formazione blaugrana.

Pallone d’oro femminile, podio completamente del Barcellona

La serata d’oro del calcio spagnolo, dominatore assoluto della stagione appena conclusa, non si limita al calcio maschile, ma si espande anche a quello femminile. Podio tutto blaugrana a Parigi con la vittoria della centrocampista Aitana Bonmatí, davanti alle sue due compagne di squadra Caroline Graham Hansen e Salma Paralluelo. Quarta Sofia Smith. Al Barcellona anche il premio come miglior squadra della stagione.

Una serata meravigliosa anche per il movimento calcistico italiano. Prima candidatura per una azzurra e ventisettesimo posto. Manuela Giugliano finisce di diritto nella storia dello movimento calcistico femminile, a dimostrazione di quanto quest’ultimo sia in continuo sviluppo e quanto questo possa progredire nei prossimi anni.