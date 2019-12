Panchina Genoa, addio Thiago Motta: scelto il sostituto

PANCHINA GENOA, THIAGO MOTTA- Dopo l’addio di Andreazzoli, il Genoa saluta anche Thiago Motta. Complice una situazione in classifica pessima, il club ha deciso di dare una scossa alla squadra assegnando la panchina al terzo allenatore in appena 4 mesi. Stando agli ultimi rumors, Davide Nicola è ormai ad un passo: dopo l’incontro con Preziosi, è pronto un contratto fino a giugno 2020 (con opzione di rinnovo in caso di salvezza). Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche l’esonero di Thiago Motta. Il Genoa al momento è all’ultimo posto in classifica con appena 11 punti in 17 partite. Ci sono ancora diverse sfide da affrontare e la situazione non è sicuramente compromessa. Per evitare la retrocessione serve però una reazione immediata e un aiuto sul mercato da parte della società.

PANCHINA GENOA: LA CARRIERA DI NICOLA

Davide Nicola sarà ricordato come un eroe a Crotone. Nella stagione 2016-2017, dopo aver conquistato appena 9 punti nella prima fase di campionato, riesce a regalare la salvezza alla sua squadra conquistando ben 25 punti nel girone di ritorno. Nella sua carriera, prima del Crotone, ha guidato il Lumezzane, il Livorno e il Bari. La sua ultima avventura è stata sulla panchina dell’Udinese: dopo aver sostituito Velazquez, è stato a sua volta esonerato nel mese di marzo per non essere riuscito ad allungare sulla zona retrocessione.