Panoramica sul settore delle scommesse sportive e dei casinò

Numeri che si gonfiano di anno in anno, nuove maniere di puntare, e quell’attrattiva un po’ sfuggente di giochi che mescolano radici antiche con tecnologia moderna. A oggi, pare che il settore delle scommesse sportive e dei casinò giochi un ruolo tutt’altro che marginale nell’economia globale—anzi, a tratti sembra spingerla. Cifre che, almeno su carta, mostrano una transizione sempre più rapida dal fisico al digitale.

In Italia, ancora ai primi posti in Europa quando si parla di raccolta, il risultato è frutto soprattutto dell’online, di utenti sempre più giovani e di una spinta costante verso nuovi format.

Scenario globale e nuove dinamiche del gioco

A livello mondiale, il comparto delle scommesse sportive si muove, sembra, con una crescita superiore al 10% l’anno. Non è soltanto una proiezione ottimista: gli ultimi report di settore suggeriscono che la raccolta globale abbia già superato i 536 miliardi di dollari (ForInsights Consultancy, 2025). Da dove arriva tutta questa crescita? La spiegazione più accreditata vede una combinazione di diversi fattori: maggiore diffusione degli smartphone, connessioni ormai abbastanza affidabili un po’ dovunque, e il progressivo sdoganamento nei mercati più grossi.

Sul fronte prodotti, non si può ignorare quanto i nuovi format—dalle scommesse sugli eSport al fenomeno del betting exchange—abbiano pluralizzato le offerte. Anche le versioni live, insieme a sistemi adattati grazie all’intelligenza artificiale, stanno diventando la norma. E il gioco online, ormai, pesa parecchio. Nel 2023 si era già toccata quota 64,3 miliardi di dollari — qualcuno dice che questa cifra potrebbe anche raddoppiare entro il 2030 (CAGR si attesta su un +11,6%). Ormai si parla più di AI, VR e mobile gaming che dei vecchi temi classici… ed è difficile immaginare che questa rivoluzione possa rallentare nel breve.

Italia fra record di raccolta e salto digitale

Restando in Europa, l’Italia si conferma tra i paesi di riferimento. Nel 2024 la raccolta da gioco ha superato 157 miliardi di euro—circa il 58% arriva dal solo canale online. Sono quasi 92 miliardi, un salto notevole considerando dove si era solo dieci anni fa (Monetaweb, 2025). Tra i nuovi protagonisti, gli under 35: qui rappresentano la metà di tutti i conti attivi online, un dato che lascia intuire come l’identikit del giocatore-tipico sia cambiato parecchio. Il calcio sembra farla ancora da padrone, con il 75% delle puntate sportive, seguito da basket al 10% e tennis al 7%. In particolare, le slot online, e soprattutto la nuova generazione di slot con capacità immersive, spingono la domanda e fidelizzano un target sempre più trasversale. Nel frattempo, l’aumento della raccolta sulle scommesse calcistiche porta il totale a 16,1 miliardi di euro nel 2024. Insomma, sembra proprio che, almeno in questo, l’Italia sia uno dei mercati più vivaci del continente, con ricavi nel settore betting che ormai vanno oltre i 21 miliardi.

Nuove tendenze e segmenti in ascesa

Se si guarda bene ai trend, la parola “frenata” non sembra essere molto utilizzata. Le scommesse sugli eSport , ad esempio, risultano aver segnato un’impennata del 40% nell’ultimo anno—un dato che va preso con le pinze ma resta significativo. I casinò digitali spingono sempre più sui giochi “hi-tech”: slot evolute, accessibili ovunque tramite app, e una crescente integrazione tra realtà virtuale e intelligenza artificiale.

Non è più soltanto una questione nazionale: tanti operatori stanno sperimentando l’internazionalizzazione e nuovi tipi di offerta, quasi a voler inseguire le abitudini di consumo, che stanno mutando insieme alla tecnologia.

Regolamentazione e attenzione alla tutela del giocatore

Nel quadro normativo europeo, l’Italia gode di una reputazione piuttosto solida: le sue regole vengono spesso citate come modello. Però, con il passaggio al digitale, emergono rischi cui forse non si era abbastanza abituati—il gioco patologico tra tutti. L’adattamento costante sembra essere diventato necessario, così come il rafforzamento dei controlli e delle misure di prevenzione, con una concentrazione particolare sugli utenti più giovani o fragili. Trasparenza nei processi, limiti di deposito, meccanismi di autoesclusione e politiche per la promozione di un gioco responsabile rimangono al centro delle strategie di chi opera nel settore. L’espansione dell’online, però, comporta anche una maggiore attenzione ad attività illecite come le frodi o il riciclaggio.

Gioco responsabile e sostenibilità futura

Che il comparto delle scommesse e dei casinò – in particolare online – sia destinato a crescere, è una convinzione piuttosto diffusa, ma non dovrebbe essere vista come un dato di fatto. Allo stesso tempo, si avverte sempre più la necessità di promuovere abitudini di gioco sane, consapevoli. Informare i giocatori sui rischi è essenziale a questo punto , e la presenza di strumenti di controllo e auto-limitazione, tipo i limiti personalizzabili di spesa, l’autoesclusione volontaria o il supporto psicologico, rappresenta ormai uno standard di base.

La sostenibilità di questo comparto, nel lungo periodo, probabilmente si giocherà tutta sulla capacità di trovare un equilibrio sottile: innovazione senza perdere di vista la tutela, così che il gioco possa davvero essere, alla fine, un passatempo e non una trappola. Anche se, a voler essere del tutto onesti, la perfezione sembra ancora un obiettivo piuttosto distante.