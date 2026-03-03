22bet e l’accesso alle partite di Serie A: cosa sono i mirror e perché esistono

Domenica pomeriggio, c’è Milan-Juventus. Hai studiato la partita, sai già cosa vuoi giocare, apri 22bet per piazzare la schedina — e il sito non carica.
Provi un’altra volta. Cambi browser. Niente. Il big match si avvicina e tu sei bloccato fuori.
È a quel punto che qualcuno ti parla di “mirror” o “link alternativi”. Indirizzi diversi che portano allo stesso sito. Ma che roba sono? Funzionano davvero? E soprattutto — ti permettono di giocare la Serie A senza problemi? Facciamo chiarezza.
Perché 22bet non si apre quando vuoi seguire la Serie A
Come vediamo chiaro su diversi 22bet recensioni, questo sito offre quote competitive sulla Serie A — payout intorno al 94.50%, copertura completa dei mercati, buon live betting durante le partite. Il problema è un altro: dall’Italia il sito è bloccato.
Il motivo è semplice. 22bet opera con licenza di Curaçao, non riconosciuta in Italia. L’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ha ordinato ai provider italiani di bloccare l’accesso. Quindi quando provi ad aprire il sito prima di Inter-Napoli, il tuo provider ferma la richiesta.
Il risultato: le quote sulla Serie A ci sono, i mercati ci sono, ma tu non riesci ad accederci.
Cosa sono i mirror e come ti permettono di giocare la Serie A
Un mirror è una copia esatta del sito su un indirizzo diverso.
Immagina che 22bet.com sia bloccato. Il bookmaker crea lo stesso sito — stesse quote, stessi mercati, stesso tutto — su un altro dominio, tipo 22bet-alternativo.com. Finché quel nuovo indirizzo non viene bloccato, puoi accedere normalmente.
Cosa significa per chi vuole giocare la Serie A?
Che attraverso un mirror funzionante trovi:
- Tutte le partite di Serie A e Serie B
- Quote 1X2, Over/Under, Gol/No Gol, handicap
- Mercati speciali: risultato esatto, marcatori, cartellini, corner
- Live betting durante le partite con cashout disponibile
È lo stesso 22bet. Se hai già un account, entri con le stesse credenziali e trovi il tuo saldo. Se hai già una schedina aperta sul derby, la ritrovi lì.
Il problema: i mirror cambiano continuamente
Qui viene la parte scomoda. I mirror non sono eterni — l’ADM li individua e li blocca periodicamente. Quello che funzionava sabato per giocare Lazio-Roma potrebbe non funzionare più mercoledì per la Champions.
In pratica significa:
- Dover cercare link aggiornati prima di ogni giornata di campionato
- Possibili interruzioni a metà di una giocata live
- Nessuna certezza che il prossimo weekend funzionerà ancora
Se vuoi piazzare una schedina sulla Serie A dieci minuti prima del fischio d’inizio, scoprire che il mirror non va più non è esattamente ideale. Per saperne di più.
I rischi concreti per chi segue la Serie A su 22bet
Oltre all’instabilità, ci sono altri aspetti da considerare.
Link falsi e phishing
Come fai a sapere che quel link mirror è autentico? I siti truffa copiano l’aspetto di 22bet, tu inserisci le credenziali pensando di entrare nel tuo account, e loro si prendono tutto.
Prima di un big match di Serie A la fretta è tanta. Ma proprio in quei momenti serve più attenzione:
- Usa solo link da fonti affidabili
- Controlla il certificato SSL (lucchetto nella barra)
- Se qualcosa sembra strano, non inserire dati
Niente streaming integrato
22bet non offre streaming delle partite. Quindi anche se accedi tramite mirror, per vedere Milan-Inter devi comunque avere DAZN, Sky o un’altra fonte.
Il live betting funziona bene, ma devi seguire la partita da un’altra parte. Per alcuni non è un problema, per altri sì.
La questione legale resta
Usare un mirror non cambia la situazione: stai comunque accedendo a un sito senza licenza ADM. Il blocco esiste per un motivo, e aggirarlo non lo cancella.
Le conseguenze per i singoli utenti sono rare. Ma è giusto sapere in che contesto ti muovi.
Alternative per giocare la Serie A senza mirror
Se le complicazioni dei mirror non ti convincono, ci sono bookmaker con licenza ADM che coprono bene la Serie A:
Betfair Exchange — Quote spesso migliori dei bookmaker tradizionali, modello exchange interessante per chi cerca valore.
bet365 — Ottima copertura della Serie A, live betting solido, streaming disponibile su molte partite.
Goldbet — Competitivo sui campionati italiani, interfaccia semplice.
Sisal e Lottomatica — Operatori italiani storici, affidabili, con buona copertura di tutti i mercati Serie A.
Nessuno di questi richiede mirror o link alternativi. Apri il sito, funziona, giochi la tua schedina sul Napoli senza pensieri.
Quindi: mirror sì o mirror no per la Serie A?
Dipende da te.
I mirror funzionano. Se ti trovi bene con le quote di 22bet sulla Serie A e hai già un account, è comprensibile voler continuare a usarlo. Il payout del 94.50% è buono, i mercati ci sono tutti, il live è reattivo.
Ma le complicazioni sono reali:
- Devi trovare link aggiornati e affidabili
- L’accesso può saltare proprio quando ti serve
- Nessuna tutela se qualcosa va storto
- La situazione legale resta grigia
Se per te la priorità è giocare la Serie A senza sbattimenti, forse un bookmaker ADM ti semplifica la vita. Se invece sei disposto a gestire qualche complicazione in cambio di quote leggermente migliori, i mirror sono un’opzione — con le dovute cautele.
Alla fine conta solo una cosa
Che sia attraverso un mirror o un bookmaker italiano, quello che vuoi è giocare le partite di Serie A in modo sereno. Quote decenti, mercati disponibili, soldi al sicuro, accesso garantito quando serve.
I mirror possono darti alcune di queste cose. Non tutte. Sta a te decidere se il trade-off vale la pena.
La schedina sul prossimo turno di campionato aspetta. Dove la giochi, è una scelta tua.