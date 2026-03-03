22bet e l’accesso alle partite di Serie A: cosa sono i mirror e perché esistono

Domenica pomeriggio, c’è Milan-Juventus. Hai studiato la partita, sai già cosa vuoi giocare, apri 22bet per piazzare la schedina — e il sito non carica.

Provi un’altra volta. Cambi browser. Niente. Il big match si avvicina e tu sei bloccato fuori.

È a quel punto che qualcuno ti parla di “mirror” o “link alternativi”. Indirizzi diversi che portano allo stesso sito. Ma che roba sono? Funzionano davvero? E soprattutto — ti permettono di giocare la Serie A senza problemi? Facciamo chiarezza.

Perché 22bet non si apre quando vuoi seguire la Serie A

Come vediamo chiaro su diversi 22bet recensioni , questo sito offre quote competitive sulla Serie A — payout intorno al 94.50%, copertura completa dei mercati, buon live betting durante le partite. Il problema è un altro: dall’Italia il sito è bloccato.

Il motivo è semplice. 22bet opera con licenza di Curaçao, non riconosciuta in Italia. L’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ha ordinato ai provider italiani di bloccare l’accesso. Quindi quando provi ad aprire il sito prima di Inter-Napoli, il tuo provider ferma la richiesta.

Il risultato: le quote sulla Serie A ci sono, i mercati ci sono, ma tu non riesci ad accederci.

Cosa sono i mirror e come ti permettono di giocare la Serie A

Un mirror è una copia esatta del sito su un indirizzo diverso.

Immagina che 22bet.com sia bloccato. Il bookmaker crea lo stesso sito — stesse quote, stessi mercati, stesso tutto — su un altro dominio, tipo 22bet-alternativo.com. Finché quel nuovo indirizzo non viene bloccato, puoi accedere normalmente.

Cosa significa per chi vuole giocare la Serie A?

Che attraverso un mirror funzionante trovi:

Tutte le partite di Serie A e Serie B

Quote 1X2, Over/Under, Gol/No Gol, handicap

Mercati speciali: risultato esatto, marcatori, cartellini, corner

Live betting durante le partite con cashout disponibile

È lo stesso 22bet. Se hai già un account, entri con le stesse credenziali e trovi il tuo saldo. Se hai già una schedina aperta sul derby, la ritrovi lì.

Il problema: i mirror cambiano continuamente

Qui viene la parte scomoda. I mirror non sono eterni — l’ADM li individua e li blocca periodicamente. Quello che funzionava sabato per giocare Lazio-Roma potrebbe non funzionare più mercoledì per la Champions.

In pratica significa:

Dover cercare link aggiornati prima di ogni giornata di campionato

Possibili interruzioni a metà di una giocata live

Nessuna certezza che il prossimo weekend funzionerà ancora

Se vuoi piazzare una schedina sulla Serie A dieci minuti prima del fischio d’inizio, scoprire che il mirror non va più non è esattamente ideale. Per saperne di più .

I rischi concreti per chi segue la Serie A su 22bet

Oltre all’instabilità, ci sono altri aspetti da considerare.

Link falsi e phishing

Come fai a sapere che quel link mirror è autentico? I siti truffa copiano l’aspetto di 22bet, tu inserisci le credenziali pensando di entrare nel tuo account, e loro si prendono tutto.

Prima di un big match di Serie A la fretta è tanta. Ma proprio in quei momenti serve più attenzione:

Usa solo link da fonti affidabili

Controlla il certificato SSL (lucchetto nella barra)

Se qualcosa sembra strano, non inserire dati

Niente streaming integrato

22bet non offre streaming delle partite. Quindi anche se accedi tramite mirror, per vedere Milan-Inter devi comunque avere DAZN, Sky o un’altra fonte.

Il live betting funziona bene, ma devi seguire la partita da un’altra parte. Per alcuni non è un problema, per altri sì.

La questione legale resta

Usare un mirror non cambia la situazione: stai comunque accedendo a un sito senza licenza ADM. Il blocco esiste per un motivo, e aggirarlo non lo cancella.

Le conseguenze per i singoli utenti sono rare. Ma è giusto sapere in che contesto ti muovi.

Alternative per giocare la Serie A senza mirror

Se le complicazioni dei mirror non ti convincono, ci sono bookmaker con licenza ADM che coprono bene la Serie A:

Betfair Exchange — Quote spesso migliori dei bookmaker tradizionali, modello exchange interessante per chi cerca valore.

bet365 — Ottima copertura della Serie A, live betting solido, streaming disponibile su molte partite.

Goldbet — Competitivo sui campionati italiani, interfaccia semplice.

Sisal e Lottomatica — Operatori italiani storici, affidabili, con buona copertura di tutti i mercati Serie A.

Nessuno di questi richiede mirror o link alternativi. Apri il sito, funziona, giochi la tua schedina sul Napoli senza pensieri.

Quindi: mirror sì o mirror no per la Serie A?

Dipende da te.

I mirror funzionano. Se ti trovi bene con le quote di 22bet sulla Serie A e hai già un account, è comprensibile voler continuare a usarlo. Il payout del 94.50% è buono, i mercati ci sono tutti, il live è reattivo.

Ma le complicazioni sono reali:

Devi trovare link aggiornati e affidabili

L’accesso può saltare proprio quando ti serve

Nessuna tutela se qualcosa va storto

La situazione legale resta grigia

Se per te la priorità è giocare la Serie A senza sbattimenti, forse un bookmaker ADM ti semplifica la vita. Se invece sei disposto a gestire qualche complicazione in cambio di quote leggermente migliori, i mirror sono un’opzione — con le dovute cautele.

Alla fine conta solo una cosa

Che sia attraverso un mirror o un bookmaker italiano, quello che vuoi è giocare le partite di Serie A in modo sereno. Quote decenti, mercati disponibili, soldi al sicuro, accesso garantito quando serve.

I mirror possono darti alcune di queste cose. Non tutte. Sta a te decidere se il trade-off vale la pena.