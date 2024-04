Pareggio a reti bianche per la Roma a Lecce (0-0)

Solo un pari per la Roma a Lecce, finisce in parità la sfida del salento. Un primo tempo con i padroni di casa più volte pericolosi ed una Roma in difficoltà. Non la solita Roma, un pari che va stretto ai salentini. Nella ripresa i giallorossi di De Rossi provano a colpire ma il Lecce regge bene.

Solo un pareggio per la Roma a Lecce

Proteste giallorosse per un possibile rigore per fallo su Zalewski, nulla di fatto per il direttore di gara. Nel finale Dybala e Lukaku cercano la zampata vincente ma il risultato non cambia, finisce in parità, 0 a 0. Un passo indietro per la Roma targata De Rossi, la corsa al quarto posto diventa più difficile.

IL TABELLINO di Lecce Roma

Lecce-Roma 0-0

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo 6,5 (37′ st Venuti); Almqvist 5,5 (17′ st Banda), Blin, Ramadani, Dorgu 6 (27′ st Oudin); Piccoli 6,5 (17′ st Sansone), Krstovic.

Allenatore: Gotti

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp 5,5 (38′ st Celik), Mancini, Ndicka 5 (1′ st Huijsen), Angelino; Cristante, Paredes, Bove 5,5 (19′ st Aouar); Baldanzi 6 (38′ st Dybala), Lukaku, Zalewski 5 (19′ st El Shaarawy).

Allenatore: De Rossi

Arbitro: Marcenaro

Marcatori:

Ammoniti: Ndicka (R), Piccoli (L), Baschirotto (L), Ramadani (L), Cristante (R)

Espulsi: