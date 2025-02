Pari senza emozioni al Gewiss. Atalanta e Cagliari non si fanno male (0-0)

L’Atalanta arriva a questa sfida con tante assenze e una formazione di conseguenza molto rimaneggiata. I nerazzurri sono apparsi molto stanchi e con poche idee per far male a un Cagliari posizionato bene in campo. Partita molto tattica e con pochissime occasioni per trovare un gol che avrebbe portato il risultato a favore di una o dell’altra. Al 89′ Vlahovic avrebbe l’occasione per regalare i tre punti all’Atalanta ma serve un ottimo riflesso di Caprile. Nel finale ci provano i bergamaschi ma senza successo e sono costretti ad accontentarsi di un punto contro il Cagliari.

Tabellino del match

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Toloi; Cuadrado (56′ Palestra), Sulemana (74′ De Roon), Pasalic, Ruggeri; Samardzic (46′ De Ketelaere), Brescianini (67′ Ederson); Retegui (56′ Vlahovic). All. Gasperini

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Deiola (79′ Marin), Felici (67′ Coman); Piccoli (91′ Pavoletti). All. Nicola

Arbitro: Matteo Marchetti

Ammoniti: 95′ Hien, 95′ Coman