UEFA EURO 2024, Pari senza reti: la Danimarca agli ottavi. Si interrompe il cammino della Serbia

Niente da fare per la Serbia. Danimarca chiude al secondo posto.

Parità e notizie negative per la Serbia, che si vede costretta ad abbandonare anzitempo UEFA EURO 2024. La Danimarca parte bene e tiene il pallino del gioco, con in mano due palle per il vantaggio, con Bah ed Eriksen, ambedue fallite. Al 22′ arriva la rete annullata alla formazione di Hjulmand.

Nella ripresa prova a reagire la Serbia, con cambi offensivi – Vlahovic, Tadic e Jovic – per cercare una disperata rete del vantaggio. Ci prova Matrovic, poi Tadic, ma tutto si infrange, anche il sogno qualificazione della formazione di Stojkovic, fuori dall’Europeo. Passa la Danimarca, che chiude il girone al secondo posto.

Danimarca-Serbia, risultato e tabellino

0-0

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hojbjerg, Hjulmand (77′ Delaney), Bah (77′ V.Kristiansen); Eriksen; Wind (46′ Skov Olsen), Hojlund (58′ Dolberg). CT. Hjulmand.

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Veljković, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Ilic (67′ Vlahovic), Majailovic (73′ Mladenovic), Gudelj (46′ Jovic); Lukic (87′ Milinković-Savić), Samardzic (46′ Tadic); Mitrovic. CT. Stojkovic.