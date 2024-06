Danimarca-Serbia, le ultimissime sulle formazioni

Danimarca e Serbia in campo in un vero e proprio spareggio un posto negli ottavi di finale di UEFA EURO 2024. Formazione di Hjulmand con a disposizione due risultati per centrare l’obiettivo. A Vlahovic, che partirà dalla panchina, e compagni sarà necessaria la vittoria per raggiungere il prossimo turno.

Danimarca-Serbia, le probabili formazioni:

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand, Højbjerg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund. CT. Hjulmand.

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Ilic, Mladenovic; Tadic; Jovic, Mitrovic. CT. Stojkovic.