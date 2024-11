Parma – Atalanta, le probabili formazioni

L’Atalanta fa visita al Parma, i nerazzurri di Gasperini sognano in grande, l’obiettivo scudetto è possibile e in casa bergamasca non vogliono smetter di sognare. Atalanta con Retegui e Lookman pronti a dare battaglia, di fronte un Parma pronto al grande match e a confermarsi tra le sorprese del campionato.

Le probabili formazioni di Parma – Atalanta

PARMA (4-2-3-1) – Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All.: Pecchia.

ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All.: Gasperini.