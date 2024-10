Parma e Empoli si dividono la posta in palio. Al Tardini termina 1-1

Prima fase di studio delle due squadre ma all’improvviso la partita si accende con un’occasione importante per il Parma che vede protagonista Bonny al 27′ che calcia sul secondo palo, deviazione di Viti in angolo. Al 35′ l’Empoli va in vantaggio con il cross di Gyasi che viene sfiorato da Fazzini ma decisiva la deviazione di Coulibaly nella propria porta.

Charpentier pareggia la sfida del Tardini

Al 64′ punizione splendida di Bernabè dai 25 metri, grande risposta di Vasquez a toglierla dall’incrocio dei pali. Al 80′ pareggia Charpentier su un cross rasoterra di Valeri in area di rigore. Due minuti dopo Vasquez stende in area Almqvist ma Bonny dagli undici metri colpisce la traversa. Ne ha di più la squadra emiliana nel finale ma non riesce a trovare il guizzo giusto per ottenere i tre punti sprecando anche diverse occasioni.

Tabellino del match

Reti: 35′ aut. Coulibaly, 80′ Charpentier

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Balogh, Valeri; Bernabè (84′ Mihăila), Sohm; Man (46′ Charpentier), Hernani (55′ Keita), Cancellieri (55′ Almqvist); Bonny (84′ Camara). All. Pecchia

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (79′ Haas), Anjorin (69′ Anjorin), Pezzella; Solbakken (87′ Ekong), Fazzini (79′ Maleh); Colombo (69′ Pellegri). All. D’Aversa

Arbitro: Federico La Penna

Ammoniti: 16′ Del Prato, 20′ Anjorin, 50′ Hernani, 67′ Ismajli, 70′ Grassi, 82′ Vasquez, 91′ Balogh, 92′ Pellegri