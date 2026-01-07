Parma-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna in campo in Serie A. Oggi, mercoledì 7 gennaio, tra i vari match in previsione c’è anche Parma-Inter. I nerazzurri affrontano il Ducali a Tardini, in una delle sfide del diciannovesimo turno di campionato. Arbitra Colombo.

Parma-Inter, probabili formazioni

Il Parma arriva dal pareggio contro il Sassuolo nell’ultima partita di Serie A. I ducali continuano in questa stagione con i propri alti e bassi e provano a tenersi lontano dalla zona di retrocessione. Cuesta recupera Bernabe e deve sciogliere il dubbio tra Delprato e Britschgi. È testa a testa anche tra Oristanio e Benedyczak.

L’Inter di Chivu arriva al Tardini prima in classifica e arriva anche dal semplice successo contro il Bologna. La formazione nerazzurra proverà a mantenere la testa della classifica anche conto il Parma. Chivu recupera Bonny, l’ex che torna a Parma ma che dovrebbe iniziare il match dalla panchina. Ancora ai box, invece, Dumfries, Darmian, Palacios e Di Gennaro.

Parma (4-2-3-1) Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Keita, Estevez; Sorensen, Bernabé, Ondrejka; Pellegrino. All: Cuesta

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All: Chivu

Parma-Inter, dove vederla

La partita Parma-Inter, in scena oggi, 7 gennaio 2026 alle ore 20:45, sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 251. Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.