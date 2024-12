Parma-Monza, le ultimissime sulle formazioni

Prima sulla panchina del Monza per Bocchetti. Il neo tecnico dei lombardi recupera Maldini, pronto a posizionarsi sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta, Djuric. In mezzo al campo Sensi, supportato da Bondo e Bianco, con Pereira e Birindelli sulle fasce. L’infortunio di Delprato e le condizioni di Valeri, costringono Pecchia a puntare su Leoni e Balogh al centro della difesa, con Coulibaly e Valeri sulle corsie laterali. Centrocampo con Sohm e Keita. In avanti Bonny con Man, Hernani e Cancellieri sulla trequarti campo.

Parma-Monza, le probabili formazioni:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Leoni, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

MONZA (3-5-1-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Sensi, Bianco, Birindelli; Maldini; Djuric. All. Bocchetti.