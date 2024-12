Ranieri recupera Hummels e lo lancia dal 1′ nel terzetto difensivo con Ndicka e Mancini. In mezzo al campo Koné e Paredes, supportati da Saelemaekears e Angeliño sulle fasce. In avanti c’è Dovbyk con El Shaarawy e Dybala alle proprie spalle. Ancora panchina per Pellegrini. Nel Parma confermato Bonny, con Man, Hernani e Cancellieri sulla trequarti di campo.

Roma-Parma, le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekears, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.