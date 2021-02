Parma, Pellè arriva giovedì: atteso per le visite mediche

Domani arriva Pellè

Il Parma ha messo a segno il colpo Pellè, l’attaccante arriverà giovedì. Il giocatore si è svincolato dallo Shandong Luneng, società calcistica cinese. Il club dei Ducali è riuscito a riportare in Italia il giocatore strapagato, uno degli stranieri più pagati in Cina. Secondo quanto riferito da ds dei gialloblù, Mercello Carli, domani sarà in Italia, per le visite mediche, e resterà in forza al Parma fino al termine della stagione.

Parma, il ritorno di Graziano

Graziano Pelle, classe 1985, ha già militato nel Parma Calcio, era la stagione del 2011-2012 quando firmò con i Ducali, per poi andare in prestito alla Sampdoria a gennaio e tornare alla base a fine stagione, quando fu ceduto agli olandesi del Feyernoord. Ed è proprio in Olanda che esplode Graziano Pellè, con la squadra dei Paesi Bassi mette a segno 50 gol in 57 presenze. Questo portò l’attaccante al sogno della prima Nazionale, quando in panchina c’era Antonio Conte e gli azzurri vanno all’Europeo del 2016. La sua avventura in azzurro verrà ricordata per il rigore sbagliato contro la Germania quando Graziano, mimando il gesto del cucchiaio a Neuer, finisce per calciare clamorosamente fuori il pallone. Gara degli ottavi di finale, l’Italia fu eliminata. C’è bisogno di sottolineare che con la Nazionale maggiore, Pellè, ha messo a segno 9 gol in 20 gare.

Il palmarès del salentino conta: vittoria del campionato olandese con AZ; Supercoppa dei Paesi Bassi con l’Az; Coppa della Cina con Shandong Luneng; vittoria del Torneo di Tolone. Nelle giovanili ha vinto una Coppa Italia e Supercoppa italiana con le giovanili del Lecce e, con la stessa squadra, anche 2 campionati primavera.