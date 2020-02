Calcio Psg, mega party di Icardi, Di Maria e Cavani: tifosi non gradiscono

Psg, mega party di Icardi, Di Maria e Cavani

Party Icardi Cavani Di Maria | In casa Psg esplode il caso della maxi festa data da tre big della squadra dopo il ko in Champions League con il Borussia Dortmund. Protagonisti Angel Di Maria, Mauro Icardi ed Edinson Cavani: i tre sudamericani, tutti nati tra il 14 e il 19 febbraio, hanno festeggiato in un locale di Parigi il loro compleanno all’indomani della sfida di Dortmund, vinta 2-1 dai padroni di casa.

PSG, le proteste dei tifosi dopo il ko

Un party, che si è protratto fino a notte fonda, al quale hanno preso parte molti compagni di squadra, come testimoniato da alcuni di loro sui social e che non è andata giù alla dirigenza del club e ai tifosi parigini. Presente anche Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, che ha postato molte foto e video. Tra i più scatenati, il portiere Keylor Navas che si è divertito con la macchina tirapugni del Luna Park al suono della celebre ‘Eye of the Tiger’ e si è poi si è esibito sulla pista da ballo accanto a Cavani e Neymar, tutti e tre a torso nudo. Tra gli invitati alla festa anche Ander Herrera, Leandro Paredes, Marquinhos, Kylian Mbappé e Layvin Kurzawa.