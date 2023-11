Intervenuto ai microfoni di Dazn come ospite nel pre gara di Lecce, Giampaolo Pazzini ha parlato del possibile ritorno di Ibra.

Pazzini: “Ibra una cosa positiva per il Milan”

Queste le parole dell’ex attaccante del Milan: “Un giocatore che ha fatto quello che ha fatto serve assolutamente, a livello d’immagine ma non solo. Serve a livello di spogliatoio, di collante, di credibilità nei giocatori. Se dovesse veramente tornare come sembra penso che sia una cosa davvero positiva per il Milan”.