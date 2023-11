Partita pazza al Via del Mare tra il Lecce e il Milan, che dopo la bella vittoria contro il Psg ha voglia di rifarsi in campionato visto che la vittoria non arriva da 3 partite. La squadra di Pioli nonostante le assenze parte subito forte e al 28′ sblocca il risultato con il solito Giroud che è bravo a battere Falcone dopo l’asse perfetto messo insieme a Theo Hernandez.

Il Var salva il Milan nel finale

Il Milan è sceso con l’atteggiamento giusto e si vede e 7′ più tardi raddoppia il risultato con un destro basso di Reijnders che trafigge per la seconda volta il portiere romano Falcone. Sembrerebbe finita qua però per la squadra di Pioli va sul doppio vantaggio e terminerà così il primo tempo. La ripresa però è tutta da scoprire perchè al 66′ prende quota la rimonta della squadra di D’Aversa, che prima riapre il risultato con Sansone e poi pareggia i conti con Banda al 70′. Finale da thriller perchè dopo l’espulsione di Giroud al Lecce viene annullato il 3-2 di Piccoli dal Var che salva i rossoneri.

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 2-2

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6,5, Baschirotto 5,5, Pongracic 6, Dorgu 6,5; Rafia 5 (12′ st Gonzalez 7), Ramadani 6,5, Kaba 5,5 (18′ st Blin 6m5); Strefezza 6 (18′ st Sansone 8), Krstovic 5 (18′ st Piccoli 6), Banda 7 (42′ st Venuti sv). A disp.: Brancolini, Samooja, Oudin, Berisha, Listkowski, Gallo, Smajlovic, Burnete, Dermaku, Touba. All.: D’Aversa 6,5

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5, Calabria 5,5 (1′ st Musah 4,5), Tomori 6, Thiaw 6,5, Theo Hernandez 6,5; Krunic 6, Pobega 6 (26′ st Florenzi 5); Chukwueze 6 (34′ st Jovic sv), Reijnders 7, Leao sv (10′ Okafor 6,5); Giroud 6,5. A disp.: Mirante, Nava, Adli, Loftus-Cheek, Romero, Bartesaghi. All.: Pioli 5,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 28′ Giroud (M), 35′ Reijnders (M), 21′ st Sansone (L), 25′ st Banda (L)

Ammoniti: Theo Hernandez (M), Ramadani (L), Strefezza (L), Musah (M), Calabria (M), Piccoli (L), Gonzalez (L), Giroud (M)

Espulsi: Al 48′ st espulso Giroud per proteste

Note: –