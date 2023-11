Pellegatti: “Milan in emergenza, ma resta forte. La Fiorentina non va sottovalutata”

Milan in Emergenza, ma Forte: Pellegatti è fiducioso in vista del posticipo di sabato sera contro la Fiorentina

La Serie A riprende con la tredicesima giornata di campionato, e tutti gli occhi sono puntati sull’incontro tra il Milan e la Fiorentina, il posticipo in programma sabato 25 novembre alle 20.45. Questa partita rappresenta una sfida cruciale per entrambe le squadre, ciascuna con le proprie aspettative e sfide.

Milan in emergenza

Il Milan, dopo un periodo complicato segnato da due sconfitte casalinghe e due pareggi, si trova in una posizione delicata. La squadra non vince in campionato dal 7 ottobre, e l’assenza di giocatori chiave come Giroud, autore di 7 delle 20 reti totali del Milan, e Rafa Leão pesa notevolmente. In aggiunta, il Milan dovrà fare a meno di Kjær, Kalulu, Bennacer e Pellegrino, creando un’ulteriore emergenza nel reparto difensivo.

Pellegatti: “Fiducia ai rossoneri”

In questo contesto, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato in esclusiva ai microfoni di Firenzeviola.it: “Il Milan si trova di fronte a una prova difficile, ma la squadra ha dimostrato in passato di poter superare le avversità. Nonostante le assenze, la profondità e la qualità della rosa rossonera sono sufficienti per affrontare una squadra come la Fiorentina. Sarà interessante vedere come Pioli adatterà la formazione e la strategia in campo.”

Jovic? “Non ha ancora dato segnali positivi”

Carlo Pellegatti ha inoltre espresso preoccupazione per le prestazioni di Jovic: “Non ha ancora dato un segnale di vita calcistica. Un dribbling, un tiro, uno stacco di testa. Sono passati dei mesi e c’è un po’ di delusione, ma la partita contro la Fiorentina potrebbe essere l’occasione per lui di dimostrare il suo valore.”

La Fiorentina, tra assenze e speranze

Dall’altra parte, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo tre sconfitte consecutive, è tornata alla vittoria nell’ultimo turno contro il Bologna. Con soli tre punti di distanza dal Milan in classifica, la Fiorentina ha l’opportunità di agganciare la zona Champions. Tuttavia, anche la Fiorentina dovrà affrontare delle assenze, inclusi i lungodegenti Dodô e Castrovilli, oltre allo squalificato Ranieri.

Pellegatti sulla Fiorentina: “Non va sottovalutata..”

Pellegatti aggiunge: “La Fiorentina è una squadra che non va sottovalutata, specialmente con giocatori come Bonaventura e Nico González che possono fare la differenza. Sarà una partita equilibrata, dove ogni dettaglio potrebbe essere decisivo.”