Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista si espresso in merito alla vittoria del Milan contro lo Slovan Bratislava, match che ha visto i rossoneri imporsi per 3 -2, sottolineando le difficoltà dei rossoneri soprattutto in fase difensiva. In particolare Carlo Pellegatti ha dichiarato: “Abbiamo questa dolce condanna, vittoria vuol dire sorriso, invece oggi per questa deformazione mentale queste vittorie arrivano con mille dubbi e parentesi sul presente e futuro. Non si sta migliorando la fase difensiva, ma ce la portiamo dietro dalla fine dell’anno scorso. Non credo che siano scarsi i giocatori, perché Leao, Theo, Reijnders, Morata non sono scarsi. E’ l’assemblamento che fa la differenza”

Milan, i dati della difesa rossonera

In effetti, in relazione alle statistiche, le parole di Pellegatti confermano una situazione non proprio rosea per la difesa del Milan. Infatti, i rossoneri hanno subito 14 gol in Serie A che si aggiungono alle 8 della Champions League, arrivando a 22 reti.

Un dato sicuramente poco rassicurante che segnala delle problematiche non ignorabili da Fonseca.