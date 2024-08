Fantacalcio – Difensori per tutti i gusti; ecco come scegliere al meglio

Difesa fondamentale per un buon Fantacalcio

Reparto spesso bistrattato e sottovalutato in sede d’asta per destinare le proprie “ricchezze” su centrocampisti e attaccanti, più affascinanti e fonte di maggiori bonus, la difesa risulta invece il più delle volte determinante per portare a termine un buon risultato al Fantacalcio, sia che voi utilizziate o meno il modificatore.

Difensori Top

In caso di utilizzo del modificatore avrete bisogno di almeno 6 difensori sulla carta titolari poiché dovrete schierarne 4 obbligatoriamente per sfruttare l’eventuale bonus in più; in caso contrario ve ne potrebbero bastare 4 o al massimo 5. Ricordate che in barba a qualsiasi tattica “reale” potrete schierare contemporaneamente anche 3 o 4 difensori laterali, quelli solitamente più propensi ad attaccare e racimolare preziosissimi bonus.

Indipendentemente dall’uso del modificatore, se volete puntare al titolo non potete rinunciare ad uno tra Dimarco, Hernandez, Bremer e Buongiorno, Top di gamma di livello assoluto. Prenderne due sarebbe il massimo ma potrebbe costarvi un occhio della testa specie nelle aste a chiamata libera nelle quali si parte spesso proprio dai difensori… A livello di quotazione anche Di Lorenzo e Bastoni rientrerebbero di diritto in questa cerchia di eletti ma il napoletano viene da un brutto periodo, anche in Nazionale, e l’interista nell’ultimo campionato ha saltato ben 10 partite su 38, fattori da tenere nella giusta considerazione ed utili per strapparli a prezzi meno esosi. Sempre in casa Inter vanno considerati appena un gradino al di sotto Pavard e Dumfries, con il francese che lo scorso anno iniziò in ritardo e senza preparazione ma in questa stagione potrebbe rappresentare una vera e propria arma in più.

Difensori in seconda fascia da non farsi sfuggire

Meno aspettative, e quindi presumiamo meno ressa per poterli prendere, ma non meno possibilità di regalarvi soddisfazioni potreste trovarle in elementi del calibro di Tomori, Rrhmani, Bellanova e Martinez Quarta. Il milanista, al netto di qualche infortunio, è un titolare inamovibile del Milan e potrebbe essere acquistato anche in coppia con il nuovo arrivato Pavlovic, altro elemento di sicuro affidamento benché meno propenso al bonus ed accreditato di qualche “giallo” di troppo. Il centrale partenopeo potrebbe risultare la giusta alternativa (a minor costo) al già citato Buongiorno qualora non riusciste a mettere le mani sull’ex granata, e formare un’ottima coppia, ad esempio, col leccese Baschirotto, chiamato al riscatto dopo una stagione in calando. L’esterno del Torino invece, dopo l’ottimo campionato passato e le voci di mercato che lo vedono tuttora accostato a varie big, potrebbe spiccare il definitivo salto di qualità fornendo numerosi assist (7 nell’ultima stagione); in alternativa, e pagandolo un po’ meno, potreste portarvi a casa il giallorosso Angelino che arrivato a stagione in corso ha mostrato comunque buone attitudini offensive (2 assist) ed impiegato con continuità potrebbe anche sorprendere. Ma la vera rivelazione nel reparto arretrato potrebbe risultare Martinez Quarta, reduce da un’ottima stagione condita da ben 5 reti, specie se Palladino, come sembra, punterà su di lui come braccetto di sinistra con licenza offensiva. A Roma troviamo anche la coppia Romagnoli – Mancini; qualche infortunio di troppo per il laziale ed il solito rapporto stretto col cartellino giallo per il romanista inducono al dubbio ma entrambi potrebbero emergere con prepotenza anche per giocarsi le ultime chances in chiave azzurra. Per ultimo inseriamo Spinazzola; doti tecniche eccellenti e possibile bonus sempre in canna ma tenuta fisica tutta da verificare.

Occasioni a basso prezzo: ecco i difensori low cost

L’età che avanza, qualche intemperanza comportamentale e la condizione fisica non proprio ottimale mostrata nell’ultima parte della stagione scorsa hanno sensibilmente abbassato le quotazioni di Francesco Acerbi, ma Inzaghi si fida ancora ciecamente di lui e quindi, a patto di pagarlo il giusto, chi siamo noi per dubitarne? Elementi interessanti, affidabili e costanti si riscontrano in casa Atalanta: la coppia Hien – Djmsiti può valere un Top e soprattutto dare una grossa mano in caso di modificatore. Occhio anche a Ruggeri, in rampa di lancio, e Zappacosta che però, al pari di Spinazzola, si ferma spesso ai box. Sempre cercando di non destare l’attenzione dei vostri avversari con offerte al rialzo, ci sentiamo di suggerire l’acquisto di Miranda e Posch del Bologna (non necessariamente in coppia). Il primo è ancora impegnato alle Olimpiadi e potrebbe rappresentare una vera sorpresa, il secondo deve ritrovare il rendimento di due campionati fa ed Italiano potrebbe essere il suo nuovo mentore. Tra i laterali più interessanti che potrebbero fare al caso vostro segnaliamo anche Zortea, Dorgu e Zanoli, mentre Mina, Gatti e Gila, tutti centrali con licenza di bonus sono da prendere ma coprendovi adeguatamente le spalle in quanto non certissimi della loro titolarità.

Difensori da scommessa

In cerca di riscossa gli esterni di Milan e Fiorentina Calabria e Biraghi possono tornare su livelli interessanti; occhio anche a Dossena e Varane, strana coppia del neopromosso Como. Per restare alle neopromosse, in casa Parma Valeri e Delprato possono essere un giusto mix di affidabilità e bonus, mentre nel Venezia citiamo Altare, non foss’altro per attirare le grazie degli Dei del Fanta…