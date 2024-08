Perché i visitatori di MyEmpire sognano di visitare Macao: Caratteristiche principali dei casinò più famosi

Da tempo Macao guadagna di più dai suoi casinò rispetto a Las Vegas. Allo stesso tempo, il numero di casinò è molto inferiore. Macao è anche considerata la città con il maggior numero di giochi d’azzardo al mondo e anche chi è appena entrato in MyEmpire vuole visitare questa città. Ma come è nato il business del gioco d’azzardo a Macao e perché chi ama giocare su myempirecasino.it dovrebbe andarci? Continua a leggere per scoprirlo.

Fatti salienti della città

Dal 1557 al 1999, Macao è stata una colonia portoghese, la più antica colonia europea in Asia orientale. Tuttavia, nel 1979 furono stabilite relazioni diplomatiche tra il Portogallo e la Repubblica Popolare Cinese, che contribuirono a riconoscere il territorio come cinese ma sotto il dominio portoghese. Poi, nel 1999, la Repubblica Popolare Cinese ha concesso a Macao un’autonomia sufficiente, che l’ha aiutata a stabilire leggi e sistemi propri. Dopo il ritorno alla Repubblica Popolare Cinese, il gioco d’azzardo è rimasto disponibile qui. Oltre al gioco d’azzardo, è anche un porto e un importante centro finanziario. Si occupa di pesca, tabacco e produzione tessile.

L’emergere del gioco d’azzardo

Proprio come MyEmpire, i casinò di Macao sono legali. Macao ha legalizzato il gioco d’azzardo nel 1847. Come puoi vedere, lo scopo principale di questa decisione era anche quello di rimpinguare il bilancio. Già alla fine del XIX secolo fu introdotta la licenza, per cui per divertirsi con il gioco d’azzardo era necessario avere un permesso e pagare le tasse. I primi casinò erano posseduti dalla mafia, che era impegnata nel commercio dell’oppio. Le persone che perdevano il proprio denaro venivano inviate in altri paesi per ripagarlo e per questo ricevevano somme molto più consistenti. In un paio di decenni ci furono migliaia di debitori di questo tipo.

Un grande passo avanti fu la concessione del monopolio su tutti i giochi d’azzardo al sindacato STDM (Sociedade de Turismo e Diversões de Macau). Nel 1962, un milionario di Hong Kong, Stanley Ho, vinse la gara per la proprietà dell’industria del gioco d’azzardo. Oltre a costruire rapidamente delle case da gioco, riuscendo a soppiantare la mafia, influenzò anche lo sviluppo della città. In pochi anni riuscì a rilevare molti negozi, banche, casinò, immobili e a costruirne di nuovi, tra cui un aeroporto.

La sola tassa di Stanley Ho ammontava a un terzo dell’intero bilancio della città. Non c’è da stupirsi che fosse ben supportato dalle autorità. Allo stesso tempo, riuscì a stabilire un collegamento di trasporto con Hong Kong, che aumentò immediatamente il numero di visitatori. Nel 1983 possedeva 12 casinò, tra cui il più grande e il più bello, il Grand Lisboa.

I casinò più popolari

Nel 2002, il numero di giocatori ha superato i 10 milioni, rendendo il pubblico molto più vasto del numero di utenti di MyEmpire. Si decise quindi di indire una nuova gara d’appalto per il settore del gioco d’azzardo, in grado di rompere questo monopolio. Così, cominciarono ad apparire nuove case da gioco sotto la gestione di altre due società americane, come Las Vegas Sands con Sheldon Adelson e Wynn Resorts con Steve Wynn, oltre a Galaxy Entertainment Group, MGM Mirage, Pansy Ho Chiu-king e la partnership Melco e PBL. STDM possiede oggi più di 16 casinò ed è più che mai importante nel settore del gioco d’azzardo.

L’elenco dei casinò di Macao più conosciuti dalla maggior parte dei fan di MyEmpire comprende: