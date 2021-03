La XIV giornata di Peroni TOP10

Peroni TOP10 – XIV giornata – 21.03.21

• Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia 22-45 (1-5)

• Femi-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano 42-35 (5-2)

• Mogliano Rugby 1969 v Sitav Rugby Lyons 21-8 (4-0)

• Rugby Viadana 1970 v Argos Petrarca Padova 17-32 (0-5)

• HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby – rinviata

Quattordicesima giornata di Peroni TOP10 tra i Bersaglieri di Casellato e i guerrieri longobardi vede le due formazioni sempre a stretto contatto nel punteggio: sul 35-35, a cinque minuti dalla fine, decisiva la meta dell’apertura rodigina Menniti-Ippolito che poi trasforma per il 42-35 finale. Cinque punti che consentono a Rovigo di consolidare la seconda posizione a sei giorni dall’Adige Cup che li opporrà alla capolista Argos Petrarca Padova.

Non perde colpi il Petrarca di Andrea Marcato che torna a vincere e mantiene immacolato il proprio ruolino di marcia stagionale espugnando con il punto di bonus (17-32) lo “Zaffanella” di Viadana e qualificandosi matematicamente per le semifinali.

Vince in trasferta a Roma, in casa della Lazio Rugby 1927, il Valorugby Emilia: i padroni di casa tengono nel primo tempo, cedono alla distanza e si devono accontentare del bonus per le quattro mese segnate: finisce 22-45 per i Diavoli che, con sole quattro gare di stagione regolare ed in quarta posizione ed una partita da recuperare, ipotecano definitivamente un posto nei play-off con un confortante vantaggio di quindici punti sul Viadana, quinto.



Classifica e tabellini



Classifica: Argos Petrarca Padova* punti 59; Femi-CZ Rovigo punti 51; Kawasaki Robot Calvisano punti 46; Valorugby Emilia* punti 45; Rugby Viadana 1970* punti 30; Mogliano Rugby 1969* punti 29; Fiamme Oro Rugby* punti 23; Sitav Lyons punti 22; HBS Colorno** punti 13; Lazio Rugby 1927* punti 4.

*partite in meno



• Mogliano Rugby 1969 v Sitav Rugby Lyons 21 – 8 (7-8)

Marcatori: p.t. 19′ m. Acosta (0-5); 26′ c.p. Paz (0-8); 36′ m. Drago tr. Da Re (7-8); s.t. 61′ m. Guarducci tr. Da Re (14-8); 78′ m. Ceccato N. tr. Stella (21-8)

Mogliano Rugby 1969: Abanga (63′ Stella); Pavan, Dal Zilio, Drago (63′ Zanatta), Guarducci (v. Cap); Da Re (66′ Spironello), Garbisi (63′ Fabi); Derbyshire, Corazzi (Cap.), Finotto (55′ Zago); Lamanna, Bocchi (55′ Sutto); Ceccato N., Bonanni, Appiah (53′ Ceccato A.)

all.: Costanzo

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Via G., Paz (v. Cap), Bruno (Cap.), Borzone (70′ Cuminetti); Katz, Efori (53′ Via A.); Salvetti, Petillo (53′ lekic), Moretto; Tedeschi (68′ Borghi), Cemicetti; Salerno (53′ Canderle Fi.)(75′ Salerno), Rollero (53′ Cocchiaro), Acosta (59′ Cafaro)

all: Garcia

Arb. Chirnoaga (Roma)

Cartellini: —

Calciatori: Da Re 2/3, Stella 1/1 (Mogliano Rugby 1969); Paz 1/3 (Sitav Rugby Lyons)

Player of the match: Ceccato N. (Mogliano Rugby 1969)



• S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia 22-45 (12-26)

Marcatori: p.t. 10’ m. Costella tr Farolini (0-7), 12’ m. Bonavolontà tr Valsecchi (7-7), 18’ m. Falsaperla tr Farolini (7-14), 23’ m. Di Giammarco (12-14), 30’ m. Costella tr Farolini (12-21), 39’ m. Gatti (12-26) s.t. 44’ m. Amenta tr Farolini (12-33), 49’ m. Chillon tr Farolini (12-40), 53’ m. Ferrara (17-40), 65’ m. Rimpelli (17-45), 76’ m. Gisonni (22-45)

S.S Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Di Giammarco (74’ Santarelli), Vella (69’ Scardamaglia), Bossola; Bonavolontà (70’ Marocchi), Valsecchi, Esteki (68’ Cristofaro); Cacciagrano; Ulisse, Riccioli; Paparone (70’ Colangeli), Asoli (65’ Gisonni); Liguori (75’ Bolzoni), Ferrara, Giusti (55’ Zileri)

all. Pratichetti

Valorugby Emilia: Farolini; Falsaperla, Majstorovic, Vaega (40’ Bertaccini); Costella (57’ Colombo); Newton, Chillon (50’ Fusco); Amenta (74’ Messori); Conforti (54’ Rimpelli), Favaro; Balsemin (25’-33’ Gerosa) (54’ Gerosa), Dell’Acqua; Randisi (66’ Mattioli), Gatti, Romano (70’ Braglia)

All. Manghi

Arb.: Vedovelli (Sondrio)

Cartellini: Al 57’ giallo a Favaro (Valorugby Emilia)

Calciatori: Davide Farolini (Valorugby Emilia) 5/7, Sean Valsecchi (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/4

Peroni Player of the Match: Daniel Newton (Valorugby Emilia)



• FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano 42-35 (26-22)

Marcatori: p.t. 6’ c.p. Hugo (0-3),11’ m. Ragusi tr. Hugo (0-10), 16’ m. Bacchetti tr. Menniti-Ippolito (7-10), 22’ m. Lubian (12-10), 28’ m. Ruggeri tr. Menniti-Ippolito (19-10), 31’ m. Garrido-Panceyra tr. Hugo (19-17), 35’ m. Lubian tr. Menniti-Ippolito (26-17), 39’ m. Bronzini (26-22); s.t. 51’ c.p. Menniti-Ippolito (29-22), 44’ c.p. Hugo (29-25), 52’ c.p. Hugo (29-28), 54’ c.p. Menniti-Ippolito (32-28), 61’ m. Izekor tr. Hugo (32-35), 63’ c.p. Menniti-Ippolito (35-35), 75’ m. Menniti-Ippolito tr. Menniti-Ippolito (42-35)

FEMI-CZ Rovigo: Borin; Cioffi, Moscardi (66’ Uncini), Antl, Bacchetti; Menniti-Ippolito, Trussardi; Ruggeri, Lubian, Vian (60’ Greeff); Mtyanda, Ferro (cap.); Swanepoel, Nicotera (70’ Cadorini), Leccioli (63’ Lugato)

all. Casellato

Kawasaki Robot Calvisano: Ragusi; Garrido-Panceyra, De Santis, Mazza, Bronzini; Hugo, Semenzato (59’ Albanese-Ginammi); Casolari, Koffi (70’ Maurizi), Izekor; Zambonin, Van Vuren (53’ Venditti); D’Amico (48’ Leso), Morelli (70’ Luccardi), Brugnara.

all. Cittadini

Arb.Gnecchi (Brescia)

Calciatori: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo) 6/ 9; Hugo(Kawasaki Robot Calvisano) 6/ 6

Cartellini:9’ cartellino giallo a Koffi (Kawasaki Robot Calvisano)

Player of the Match: Edoardo Lubian(FEMI-CZ Rovigo)



• Rugby Viadana 1970 v Argos Petrarca Padova 17-32 (5-22)

Marcatori: p.t. 8’ m. Scagnolari (0-5), 10’ m. Manni tr. Lyle (0-12), 20’ cp. Lyle (0-15), 34’ Ribaldi (5-15), 40’ m. Cugini tr. Lyle (5-22) s.t. 49’ m. Ceballos tr. Ceballos (12-22), 63’ cp. Lyle (12-25), 75’ m. Faiva tr. Lyle (12-32), 84’ m. Denti Ant. (17-32)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Manganiello; Ceballos; Zaridze (64’ Pavan); Ciofani; Ferrarini (54’ Di Chio); Gregorio (47’ Jelic); Casado Sandri; Denti And.(cap.); Cosi (56’ Wagenpfeil); Caila (66’ Mannucci); Schinchirimini; Denti Ant. (54’ Novindi – 66’ Denti Ant.); Ribaldi (60’ Silvestri); Schiavon (76’ Sassi).

all. Fernandez

Argos Petrarca Padova: Lyle; Capraro; De Masi (64’ Faiva); Broggin; Scagnolari; Zini (76’ Ferrarin); Tebaldi (66’ Panunzi); Trotta (cap.); Manni; Catelan (76’ Goldin); Panozzo (64’ Beccaris); Galetto; Hasa (76’ Notariello); Cugini (58’ Carnio); Borean (76’ Braggie’).

all. Marcato

arb.: Angelucci (Livorno)

Cartellini: al 12’ giallo a Ceballos (Rugby Viadana 1970), al 42’ giallo a Cosi (Rugby Viadana 1970), al 81’ giallo a Faiva (Argos Petrarca Padova)

Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana 1970) 1/3; Lyle (Argos Petrarca Padova) 5/6

Player of the match: Andrea De Masi (Argos Petrarca Padova)