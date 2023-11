Intervenuta presso il Meeting Nazionale IAFA (Italian Association of Football Agent) al Circolo Marina Militare a Roma, Rafaela Pimenta, agente di Pogba, Mkhitaryan e Marcos Leonardo. Queste le sue parole: “Gennaio è sempre un mercato minore, i giocatori non si possono spostare. Si parla di sostituzioni di giocatori che non stanno facendo bene ma si possono fare poche operazioni”.

Pimenta: “Marcos Leonardo non so se verrà a Roma”

Marcos Leonardo partirà?

“Il momento giusto per muoversi è gennaio, non so se verrà alla Roma, dovete chiederlo a Tiago Pinto. La cosa che dico è che il mercato invernale è perfetto per spostare un brasiliano, visto che il campionato finisce a dicembre e ricomincia a marzo. Questo periodo va molto bene perché le squadre si possono organizzare in Brasile. Marcos Leonardo è pronto. Se vuole la Roma? Dovete chiederlo a lui”.

Come sta Pogba?

“È ottimista per natura, sta lavorando ogni giorno. Nel momento in cui potrà giocare si farà trovare pronto. Lui è nato pronto”.

Haaland vincerà il Pallone d’Oro?

“Ha avuto grandi soddisfazioni l’anno scorso. I veri giocatori puntano al collettivo, vincere il Treble è stato fantastico. Non ha una fissazione per i premi individuali”.

Quanto manca al rinnovo di Mkhitaryan?

“Noi siamo pronti”.

Donnarumma criticato?

“A volte le critiche fanno bene, fanno parte della vita e un giocatore deve affrontarle come fa lui. A volte ci sono complimenti, altre arrivano le critiche”.

Haaland può andare al Real Madrid?

“Dovete chiederlo al Real”.

Khephren Thuram alla Juve?

“Ho letto le notizie ma non so come andranno le cose. È veramente troppo presto per parlare di questo”.