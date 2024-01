Pioli: “Coppa Italia delusione per tutti. Per battere la Roma servirà determinazione”

Intervistato a Dazn, Stefano Pioli ha parlato in vista della sfida di San Siro. Queste le parole del tecnico rossonero.

Pioli: “Vogliamo partire bene”

Sulla partita: “Servirà massima attenzione e determinazione per vincere stasera. E’ una partita difficile e importante. Inizia il ritorno, vogliamo partire bene”.

Su Theo e Leao: “E’ una risorsa per la squadra avere due giocatori così veloci, ma non possiamo avere solo loro come riferimenti in fase offensiva. Loro spesso sono aggressivi, mentre con noi sono più attendisti. Dovremo essere bravi anche dal punto di vista strategico”.

Sui tifosi: “L’uscita dalla Coppa Italia è stata una delusione per tutti. La loro delusione è stata anche la nostra, i fischi devono essere uno stimolo per riconquistare i tifosi stasera”.