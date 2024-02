Pioli in conferenza stampa: “Leao e Pulisic stanno bene. Se non arrivano i risultati vieni criticato”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, ha parlato in vista della sfida di domani contro il Rennes.

Pioli: “La qualificazione non è ancora raggiunta”

Cosa hai detto alla squadra poco fa al centro del campo? “La partita di domenica l’abbiamo analizzata lunedì come facciamo sempre, poi ci siamo buttati su questo. Alla squadra ho detto che ci siamo presi un vantaggio meritato ma la qualificazione non è ancora raggiunta e ci sarà da lavorare da squadra dall’inizio alla fine perché il Rennes è una buona squadra”.

Ci puoi spiegare le rotazioni per domani? “Non mi piace il termine del turnover. C’è la gestione di un gruppo che lavora, di un gruppo che dovrà giocare 5 partite in 15 giorni. Faccio le scelte per ogni singola partita, le scelte di domenica erano dovute dai dati che avevo, dalle condizioni dei giocatori. Farò così anche domani sera, finita la partita di domani sera farò la stessa cosa per l’Atalanta”.

Come stanno Leao, Pulisic e Loftus-Cheek? “Stanno tutti bene, rispetto a domenica abbiamo avuto un giorno in più di riposo. La squadra sta bene, mi sembra che siano tutti in condizione di poter giocare”.

Temi i 20 minuti iniziali, quando il Rennes spingerà forte grazie al pubblico? “Ci aspettiamo che il Rennes provi a fare qualcosa di diverso rispetto alla partita di giovedì, non sappiamo se nelle posizioni o nell’atteggiamento. Che proverà a fare un inizio importante lo sappiamo, siamo preparati a questo”.

Che sentimento prova per le critiche aspre? “Va bene tutto. Lavoriamo per ottenere i risultati e se non arrivano, soprattutto se alleni una grande squadra, vieni criticato. Non è un problema”.