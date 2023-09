Pioli: “Risultato importante, volevamo fare bene. Jovic è quello che stavamo cercando”

Intervistato da Dazn, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato nel post gara della sfida dell’Olimpico. Il tecnico emiliano ha elogiato la squadra ma anche l’acquisto di Jovic.

Pioli: “Volevamo essere coperti in tutti i ruoli”

Soddisfatto?

“Il risultato è importante. Sono molto soddisfatto. L’unico modo per rimettere in gioco gli avversari era la nostra inferiorità numerica, stavo cambiando Tomori e un altro difensore e purtroppo sono arrivato tardi. Abbiamo sofferto con generosità, una vittoria importante contro un avversario difficile. Volevamo cominciare bene e siamo soddisfatti, il calendario non era facile”.

Come li ha vissuti i minuti finali? Ha pensato alla partita di gennaio?

“Onestamente no. Lo scorso anno avevamo pareggiato noi qui nei minuti finali, non possiamo passare tutta la stagione a pensare alla partita dello scorso anno. Mi è piaciuto l’approccio alla partita, siamo stati pericolosi senza subire. Stiamo bene in campo, molte cose sono andate bene e alcune cose sono da migliorare”.

La posizione di Calabria ha dato un’impronta molto importante.

“Noi vogliamo costruire con Mike più cinque giocatori. Ormai i ragazzi conoscono le uscite degli avversari. Oggi abbiamo fissato più dentro Calabria e più libertà a Theo e l’abbiamo gestita bene anche in inferiorità numerica. IN quell’ora ho visto un Milan di buon livello, ci tenevamo a finire a tre vittorie su tre. Un po’ di tensione è venuta ma abbiamo difeso bene. Abbiamo subìto gol su deviazione su un tiro da fuori area, significa che la squadra è stata sempre attenta”.

Leao quanti gol può segnare?

“Mi auguro che ne possa fare tanti, ha la capacità. Questa sera è stato un punto di riferimento. Si è fatto trovare dentro l’aria finalmente, qualche volta si dimentica di andarci. Lui è un giocatore eccezionale, è un ragazzo molto sereno e motivato”.

L’acquisto di Jovic?

“Faceva parte della lista degli attaccanti che stavamo cercando. Viene da una stagione difficile, troveremo un ragazzo voglioso e determinato. Ha qualità e talento e questo può fare comodo. Abbiamo cercato un altro centravanti perché giocheremo tante partite e vogliamo essere ambiziosi. Vogliamo essere coperti in tutti i ruoli”.

Il derby con l’Inter può essere già un test importante?

“Tutte le partite sono degli esami da superare e questo sarà un esame difficile. Ci prepareremo bene, sappiamo delle nostre qualità. Avremo poco tempo per prepararla ma dopo la sosta è meglio affrontare partite importanti. Il derby arriva molto presto, c’è grande rivalità e ambizione. Tutte e tue vogliamo vincere la seconda stella”.