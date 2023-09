Tutto facile per il Milan all’Olimpico (1-2) | Giroud e Leao stendono la Roma

Dopo l’entusiasmante presentazione di Romelu Lukaku ai tifosi giallorossi, inizia Roma-Milan, con mille aspettative per le due squadre, i giallorossi per fare punti e i rossoneri per dare continuità ai risultati. Al 9′ però il Milan è già in vantaggio grazie ad un rigore realizzato da Olivier Giroud dopo il fallo commesso da Rui su Loftus-Cheek. I giallorossi rincorrono ancora una volta con Mourinho che applaude la terna arbitrale dopo l’episodio a sfavore dei giallorossi. Giallorossi nervosi e senza idee al momenti visto che al 25′ il primo tiro in porta tarda ancora ad arrivare.

Al 30′ arriva il primo cambio per la Roma, che sostituisce Aouar con Pellegrini dopo un problema muscolare per il giocatore ex Lione. Primo tempo che si conclude sull’1-0 per i rossoneri. Neanche il tempo della ripresa e il Milan sigla il raddoppio grazie ad una splendida acrobazia di Rafael Leao, esperto di questi numeri. Dopo pochi minuti succede cosa che può cambiare la partita visto che Tomori, già ammonito, viene espulso e deve abbandonare il terreno di gara. E allora è il momento da parte di Josè Mourinho di far entrare Romelu Lukaku, per riaprire la gara e che sfiora il gol appena entrato. Partita ormai decisa anche se sia Mourinho che Pioli effettuano diversi cambi, a cominciare da El Shaarawy e Spinazzola, passando per Okafor e Adli. Nei 6′ minuti di recupero arriva però il gol di Spinazzola che riapre i giochi e che fa tremare i rossoneri che però conquistano altri 3 preziosissimi dopo 3 giornate.

Tabellino:

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini (dal 33′ st Pagano), Smalling, Llorente; Çelik (dal 24′ st Spinazzola), Cristante, Paredes (dal 24′ st Bove), Aouar (dal 31′ Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy, (dal 24′ st Lukaku) Belotti. A disposizione: Boer, Svilar; Karsdorp, Kristensen, N’Dicka, Pagano, Pisilli Allenatore.: Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek (dal 18′ st Kalulu), Krunić, Reijnders; Pulisic (dal 31′ st Chukwueze), Giroud (dal 24′ st Pobega), Leão (dal 31′ st Okafor). A disposizione: Sportiello, Mirante; Florenzi, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah,, Romero; , Okafor. Allenatore: Pioli.

Reti: all’8 Giroud su rigore, al 3′ st Leao, al 45 2 st Spinazzola

Ammonizioni: Tomori, Loftus-Cheek; Lukaku

Espulsioni: Tomori per doppia ammonizione

Recupero: 4′ nel primo tempo e 6′ nella ripresa