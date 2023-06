La carriera di Andrea Pirlo da allenatore ricomincerà dal Marassi. L’ex calciatore della Juventus e ora allenatore sarà il nuovo tecnico della Sampdoria, dopo che i doriani non sono riusciti a trovare l’accordo con l’ex campione del Mondo Fabio Grosso. Attesa per oggi la firma per un biennale con l’ex Juventus, che poi inizierà a pensare al campo e al mercato.