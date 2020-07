Pisa-Cittadella, le probabili formazioni. Nerazzurri a caccia dei Playoff

Sfida Playoff tra Pisa e Cittadella

L’anticipo di campionato sarà Pisa-Cittadella, nerazzurri e granata lanciatissimi verso traguardi all’inizio forse inaspettati, la squadra di D’Angelo inizia a fare un pensierino ai Playoff dopo la vittoria contro lo Spezia.

QUI PISA Lisi rientra dopo la squalifica per cui mister ‘D’Angelo dovrebbe schierare Gori in porta, in difesa Birindelli, Varnier, Carracciolo e Lisi, a centrocampo Marin, De Vitis e Gucher, in attacco Soddimo dietro alle punte Marconi e Masucci.

QUI CITTADELLA bBallottaggio a tre Frare-Perticone-Adorni per i due posti di centrali difensivi. Il resto, invece, sembra già scelto: mister Venturato, potrà nuovamente contare non solo su capitan Iori ma anche su Simone Branca, che ha scontato i tre turni di squalifica. Quindi avremo Paleari in porta, in difesa Mora, Frare, Perticone e Benedetti, a centrocampo Proia, Iori e Branca, D’Urso trequartista dietro alle punte Luppi e Diaw.

Pisa (4-3-1-2): Gori, Birindelli, Varnier, Caracciolo, Lisi, Marin,. De Vitis, Gucher, Soddimo, Marconi, Masucci

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Frare, Perticone, Benedetti; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Luppi, Diaw.