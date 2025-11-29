Brusca frenata per l’Inter, dopo due sconfitte rimediate tra campionato e Champions League. I nerazzurri ripartono dall’ostica trasferta di Pisa dove la formazione di Fabregas continua a dare filo da torcere alle avversarie. Pochi dubbi per Chivu in vista dei toscani, ma con qualche possibile novità.

Pisa-Inter, qualche novità da Chivu

L’Inter vuole tornare a vincere. I nerazzurri sono chiamati a reagire dopo le sconfitte arrivate contro Milan e Atletico di Madrid: due ko che fanno male. Adesso è arrivato il momento di invertire il trend, domenica alle 15 c’è l’esame Pisa, indubbiamente una partita scomoda e una squadra che non va assolutamente sottovalutata.

La formazione da schierare in Toscana porterà anche delle novità, non a caso, Zielinski, autore del gol del pareggio a Madrid contro l’Atletico e poi sostituito per un problema fisico, si è allenato regolarmente con la squadra e quindi potrebbe essere scelto come mezz’ala di sinistra. Nella mediana ci saranno sicuramente Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

Henrikh Mkhitaryan è tornato ad allenarsi, ma difficilmente partirà titolare. Attualmente in infermeria è rimasto soltanto Dumfries, che potrebbe rientrare per il big match di Champions a San Siro contro il Liverpool. Al suo posto la novità: tocca a Luis Henrique. Per il resto non sono previste sorprese.