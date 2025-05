Playoff Serie B: la finale sarà tra Cremonese e Spezia

Stroppa e D'Angelo di nuovo in finale playoff

Sarà tra Spezia e Cremonese la finale Playoff

L’ultimo posto in Serie A se lo giocheranno Spezia e Cremonese, che ieri pomeriggio hanno battuto rispettivamente Catanzaro e Juve Stabia. E così dopo tre anni D’Angelo e Stroppa si ritrovano in finale, dopo quella tra Pisa e Monza dove i biancorossi ebbero la meglio.

Ieri pomeriggio lo Spezia ha cercato di controllare la partita dopo la vittoria per 2-0 nell’andata, ma il Catanzaro è passato in vantaggio con Cassandro. La reazione dei bianconeri non si ‘ fatta attendere, prima il pareggio di Aurelio, nella ripresa il 2-1 lo segna Wisniewski.

Nell’altra semifinale la Cremonese ha battuto 3-0 la Juve Stabia che è rimasta in dieci a causa dell’espulsione di Andreoni. La squadra di Stroppa è andata a segno con Castagnetti, nelle ripresa Johnsen e VAndeputte hanno fissato il risultato finale.

Le due finali di Playoff si giocheranno giovedì 29 allo Zini di Cremona, ritorno il primo Giugno al Picco di La Spezia.