Poche occasioni e poche emozioni: Juve-Roma a reti inviolate

Termina in parità una partita spenta tra Juventus e Roma. Prima frazione avara di occasioni: parte meglio la formazione ospite, che sfiora il gol con Pellegrini, cui risponde, senza risultati, la formazione padrona di casa con Vlahovic, che trova la pronto Svilar all’opposizione. La ripresa si apre con l’ingresso in campo, con esordio in bianconero, di Conceição e Koopmeiners. Tuttavia, il copione è lo stesso del primo tempo, con pochissime occasioni da ambo le parti: la squadra di Thiago Motta prova a tenere palla, la Roma bassa in difesa, ma nessuno riesce a concretizzare.

Juventus-Roma, risultato e tabellino

0-0

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal (46′ Koopmeiners); Locatelli (65′ McKennie), Fagioli (65′ Douglas Luiz); Cambiaso, Yildiz, Mbangula (46′ Conceição); Vlahovic (82′ Gonzalez). All. Thiago Motta.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli (71′ Kone), Cristante, Pellegrini (81′ Baldanzi); Soulè (61′ Dybala), Dovbyk (81′ Shomurodov), Saelemaekers (61′ Zalewski). All. De Rossi.