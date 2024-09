Juventus-Roma, risultato in tempo reale (0-0)

Sono queste le scelte di Thiago Motta e De Rossi in vista della sfida di questa sera dello Juventus Stadium, gara fondamentale più per i giallorossi che per i bianconeri. Prima da titolare per Pisilli e Saelemaekers mentre l’ex Bologna conferma tutto.

Juventus-Roma, il tabellino:

Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti (C), Bremer, Cabal (dal 1′ st Koopmeiners); Locatelli (dal 21′ st McKennie), Fagioli (dal 21′ st Douglas Luiz); Cambiaso, Yildiz, Mbangula (dal 1′ st Conceicao); Vlahovic (dl 37′ st Nico Gonzalez). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Kalulu, Rouhi. Allenatore: Motta.

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Pisilli (dal 32′ st Koné), Pellegrini (dal 36′ st Baldanzi), Saelemaekers (dal 16′ st Zalewski); Soulé (dal 16′ st Dybala), Dovbyk (dal 36′ st Shomurodov). A disposizione: Marin, Ryan, Smalling, Abdulhamid, Paredes, Dahl, Sangare, Joao Costa, Nardin, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

Reti:

Ammonizioni: Fagioli, Saelemaekers

Recupero: