Poker del Genoa alla Roma: Gudmundsson e Retegui super, non basta Cristante

Il posticipo di questo turno infrasettimanale si chiude con Genoa-Roma, che regala gol, calcio e tante sorprese. La squadra di Gilardino vuole stupire ancora dopo aver fermato Lazio e Napoli mentre i giallorossi di Mourinho vogliono vincere per conquistare i primi 3 punti in trasferta. Si parte con il Genoa che attacca subito forte i giallorossi pressando alto e mettendoci tanta intensità facendo capire subito il tipo di partita, e la squadra di Gilardino passa subito in vantaggio al 5′ minuto con Gudmundsson ben servito da Strootman, ex della gara. All’11’ arriva il primo cambio forzato per la squadra ligure: fuori Badelj per infortunio e dentro Thorsby. Il Genoa continua a spingere anche se al 22′ arriva il pareggio dei giallorossi con un colpo di testa di Cristante, che si inserisce in area e stacca di testa battendo Martinez da pochi passi. 1-1 e partita riaperta, ma una partita che regala queste emozioni non può essere conclusa al 22′. Pochi minuti pareggio dei cambi perchè Mourinho perde per infortunio Llorente e deve inserire Bove. Il Genoa però non si arrende e al 45′ torna di nuovo in vantaggio con Retegui, bestia nera delle grandi che è bravo a fulminare la difesa giallorossa.

Roma ancora ko: difesa da rivedere

Il primo tempo termina così, con la squadra di Gilardino sopra di un gol ma anche a livello di gioco visto che i giallorossi l’unica azione creata è stata quella di Cristante. Mourinho vuole provare a pareggiare la gara quindi fuori Mancini, ammonito e dentro Belotti.I giallorossi, con il Gallo e Lukaku ci provano e al 54′ viene annullato un gol al belga per evidente fuorigioco. La Roma è in evidente confusione, si vede, e il Genoa ne approfitta ancora con Thorsby che al 74′ completa il tris battendo da pochi passi Rui Patricio. Roma in totale confusione e allo sbando. Mourinho cambia ancora: dentro Aouar, Azmoun ed El Shaarawy anche se la sostanza non cambia, visto che il Genoa completa la festa con il 4-1 di Messias appena entrato. La squadra di Gilardino conquista i primi 3 punti in casa mentre i giallorossi devono ancora aspettare per la prima vittoria in trasferta, che non arriva dalla gara di Torino dello scorso anno.