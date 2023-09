Calciomercato Roma, Mourinho punta il difensore: contatti con il Tottenham

Secondo le indiscrezioni di mercato, la Roma è interessata a Eric Dier, difensore del Tottenham. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2024 e non è al centro del progetto degli Spurs. I giallorossi sono alla ricerca di un difensore centrale per gennaio, a causa delle difficoltà fisiche di Chris Smalling e della mancanza di un sostituto per Roger Ibanez, ceduto in Arabia. Dier sarebbe un’opzione interessante per Mourinho, che lo ha già allenato ai tempi del Tottenham.

Calciomercato Roma, Pinto ci prova per Dier a gennaio

Il giocatore inglese è un difensore versatile, in grado di giocare sia come centrale che come mediano. Ha una buona tecnica e un’ottima visione di gioco. È anche un buon tiratore da fuori area. Il prezzo di Dier dovrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro. La Roma potrebbe tentare di abbassarlo sfruttando il Decreto Crescita. L’affare è ancora in fase di negoziazione, ma i giallorossi sono fiduciosi di poterlo portare a termine a gennaio.