Verso Genoa-Roma, Pellegrini torna a disposizione | Le ultime da Trigoria

La Roma non può più fare passi falsi, e Mourinho lo sa bene, ed è pronto ad affrontare una squadra che fino ad ora ha sempre conquistato almeno un punto contro le big del nostro campionato con cui si è confrontata, battendo di misura la Lazio e pareggiando 2-2 contro il Napoli dopo essere stato avanti di due gol: stiamo ovviamente parlando del Genoa.

Mourinho niente turnover, Gilardino dà fiducia a Malinovskyi

Dato il momento difficile, lo special one non si fida di giocare la carta turnover, affidandosi alla squadra che è quasi sempre scesa in campo dal primo minuto fino ad ora, sfruttando anche il rientro di Pellegrini, e lasciando in panchina Zalewki, che ha convinto ben poco in questo inizio, per far debuttare da titolare in questa stagione Karsdorp.

Per il Genoa c’è solo un nodo da sciogliere, a centrocampo bisognerà infatti vedere se Gilardino sceglierà di affidare la fascia sinistra a De Winter o a Sabelli, con l’ex Juve che sembra essere in vantaggio.

Genoa-Roma, le probabili formazioni

Genoa (3-4-1-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Badelj, Strootman, Frendrup; Malinovskyi; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Ndicka, Llorente, Mancini; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Lukaku. Allenatore: Jose Mourinho