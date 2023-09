Roma-Empoli, i convocati: Mourinho lascia a casa Smalling e Pellegrini. Novità sulle fasce

Dopo le parole in conferenza stampa, Josè Mourinho ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di domani contro l’Empoli di Zanetti dove servirà trovare i primi tre punti della stagione. Non convocati Smalling e Pellegrini, alle prese con ancora con dei problemi muscolari. C’è invece Kristensen, che era a rischio convocazione come detto dal tecnico portoghese.

I convocati:

Portieri: Rui Patricio, Boer, Svilar

Difensori: Karsdorp, Ndicka, Llorente, Celik, Mancini, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Paredes, Renato Sanches, Aouar, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli

Attaccanti: Belotti, Azmoun, Dybala, Lukaku, El Shaarawy