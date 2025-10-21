Poker Inter in Champions con lo Union SG (0-4)

L’Inter non sbaglia in Champions
L’Inter di Chivu cala il poker in Champions sul campo del R. Union SG. Tre punti pesanti per i nerazzurri in Europa, utili per la classifica e per il morale.
IL TABELLINO
UNION SG-INTER 0-4
Union Saint-Gilloise (3-5-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane (39′ st Schoofs), Rasmussen (16′ st Giger), Van De Perre, Niang (30′ st Patris); Ait El Hadj (16′ st Florucz), David (16′ st Rodriguez). A disp.: Chambaere, Barry, Guilherme Smith, Boufal, Sykes. All.: Hubert
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (14′ st Dimarco); Dumfries (32′ st Luis Henrique), Frattesi, Calhanoglu (14′ st Sucic), Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez (14′ st Bonny), Esposito. A disp.: J. Martinez, Calligaris, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Akanji. All.: Chivu
Arbitro: Nyberg (Svezia)
Marcatori: 41′ Dumfries (I), 46′ pt Lautaro Martinez (I), 8′ st rig. Calhanoglu (I), 31′ st Esposito (I)
Ammoniti: De Vrij (I)
Espulsi: –
Note: –