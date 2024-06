Polonia-Austria, le ultimissime sulle formazioni

Un vero e proprio spareggio quello che attende Polonia e Austria questo pomeriggio a Berlino. Probierz potrebbe recuperare il suo uomo-chiave, Lewandowski, in ballottaggio con Piatek, pronto a subentrare qualora l’attaccante del Barcellona non dovesse farcela. Titolari Zielinski, Zalewski e Urbanski. Non manca Arnautovic nell’Austria.

Polonia-Austria, le probabili formazioni:

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Walukiewicz, Kiwior; Frankowski, S. Szymanski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Urbanski, Lewandowski. CT. Probierz.

AUSTRIA (4-2-3-1): Lawal; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Sabitzer; Laimer, Baumgartner, Schmid; Arnautovic. CT. Rangnick.