Polonia-Isole Fær Øer, le ultimissime sulle formazioni.

Match valido per le qualificazione a UEFA EURO 2024: per il gruppo E, la Polonia, ferma a 3 punti in 3 partite, sfida le Isole Fær Øer. Fernando Santos sceglie il 3-4-1-2 con: Szczesny in porta; Bednarek, Kedziora e Kiwior in difesa; Frankowski, i due Szymanski e Zalewski in mezzo al campo; Zielinski dietro al duo composto da Milik e Lewandowski in attacco.

Le probabili formazioni:

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Kedziora, Kiwior; Frankowski, S. Szymanski, D. Szymanski, Zalewski; Zielinski; Milik, Lewandowski. All. Santos.