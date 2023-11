L’esterno giallorosso ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale della Polonia al termine della gara contro la Repubblica Ceca.

Nicola Zalewski, esterno della nazionale polacca e della Roma, è intervenuto al termine del match contro la Repubblica Ceca, dove è risultato uno dei migliori in campo.

Le parole di Zalewski

“Il risultato di stasera (ieri, ndr) non ci fa felici, ma per l’Europeo non è finito. Io devo pensare solo a lavorare duramente, a farmi trovare pronto e a sfruttare le occasioni che ho. Mi concentro solo su questo”.

Un mantra che sarà felice di seguire anche nella Roma di José Mourinho, dopo le critiche arrivate in questi primi mesi di stagione.