Premier League: il programma del Boxing Day

Il programma della Premier League

Non c’è Boxing Day senza Premier League, la tradizione si ripete anche quest’anno ed oggi si disputano gli incontri della 19^ giornata.

Premier falcidiata dai casi di Covid, tre match sono stati rinviati a data da destinarsi, per questo Pep Guardiola ha espresso il suo pensiero nei giorni scorsi tuonando così: “Il benessere dei giocatori non importa a nessuno”. ed in effetti non possiamo dargli torto, la scelta fatta dal Governo Britannico ha avuto un effetto contrario al mantenimento della pandemia, ma come sempre lo Show must go on.

Il City riceve in caa ail Leicester, il Tottenham di Conte, che deve recuperare tre partite, se la vedrà contro il Crystal Palace in uno dei tanti derby londinesi. Il Chelsea è in trasferta contro l’Aston Villa che non avrà in panchina Steven Gerrard in quarantena a causa del COVID:

Domenica 26 dicembre 2021