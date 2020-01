La Premier 2019-20 si colora, sempre più, del rosso intenso dei ragazzi di Liverpool. I ragazzi di Klopp , contro un avversario tutt’altro che agevole come il Tottenham, portano a casa la ventesima vittoria stagionale su venti partite giocate.

La partita

Gli Spurs di Mourinho devono fare a meno degli infortunati Kane e Sissokò ,che ne avranno almeno per un paio di mesi, mentre i Reds rilanciano nel 433 Oxlade-Chamberlain .Fin dalle prime battute sono i Reds a fare la partita mentre il Tottenham opera essenzialmente di rimessa. Fioccano le occasioni per il Liverpool con Firmino, Chamberlain e Van Dijk vicini al goal. Solito gioco a 1000 all’ora fatto di accelerazioni e verticalizzazioni continue. Il vantaggio arriva al minuto 37 grazie a un preciso sinistro di Bob Firmino che s’infila alle spalle del portiere Gazzaniga La ripresa scorre via senza particolari sussulti almeno fino al 75’ quando Son spara alto in area di rigore e Lo Celso spreca la più clamorosa delle palle gol.

I numeri di una stagione incredibile

La classifica rende perfettamente l’idea della grandezza della stagione dei Reds. Sedici punti di vantaggio sul Leicester e City potenzialmente secondo a meno diciassette punti. Un dominio pieno e assoluto che avvicina il Liverpool in maniera incontrastata alla vittoria della Premier dopo il titolo del lontanissimo 1989. Gli attuali 61 punti sono il frutto 20 vittorie su 21 partite e dei 50 goal realizzati contro i 14subiti. Dei 50 goal il trio d’attacco Mane, Firmino Salah ne hanno realizzato ben 28.Secondo miglior attacco, dietro al City,e di gran lunga migliore difesa della Priemer.

Liverpool:il normal team

Il Liverpool è una squadra costruita ad immagine e somiglianza del suo allenatore J.Klopp.Un personaggio Che ama imporsi all’attenzione per le sue caratteristiche di persona semplice diretta e autentica, sicuramente un anti divo per eccellenza. Così anche la sua squadra con il suo formidabile ed esplosivo 433 sembra costituita da ottimi interpreti autenticamente coinvolti in un gioco collettivo in grado di esaltare le potenzialità individuali.