Preussen Munster-Bayern Monaco, le ultime sulle formazioni

Sale l’attesa per la sfida tra Preussen e Bayern Monaco, con la squadra che vuole confrontarsi e non sfigurare di fronte ad una big. Solito 4-5-1 o 4-1-4-1 per Tuchel con Kane unica punta.

Le probabili formazioni:

Preussen Munster (3-4-1-2): Schulze-Niehues, Koulis, Kok, Hahn, Kyerwaa, Bazzoli, Preissinger, Böckle, Mrowca, Batmaz, Grodowski. Allenatore: Hildmann

Probabile formazione Bayern Monaco (4-5-1): Perretz, Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies, Laimer, Goretzka, Gnabry, Müller, Tel, Kane. Allenatore: Tuchel